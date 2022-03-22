Son dakika haberleri: Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi - Son Dakika

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi ve bir tanığın dinlenmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Söz alan sanık ve avukatları da eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Haziran'a erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.