Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı

08.04.2022 10:27

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdükten sonra kaçan Ç.G'nin (54) yakalanması için çalışma yürüttü.

Karasu ilçesinde olduğu tespit edilen Ç.G. operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ç.G, 5 Nisan'da, tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi (31) tabancayla öldürmüş, ailenin diğer çocuğunun balkonda saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenilmişti.

Polis, olay yerinden kaçan Ç.G'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı

YORUMLAR
500
Bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü Bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü SAKARYA'DA İFTAR SAATİ EVDE KATLİAM YAPTI: AĞABEYİ, YENGESİ VE YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ SAKARYA'DA İFTAR SAATİ EVDE KATLİAM YAPTI: AĞABEYİ, YENGESİ VE YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:23 Taksici ile yolcu arasında "kapıyı sert kapattın-telefonda konuştun" kavgası sokağa taştı
10:21 Yer: İzmir! İftar vakti gelip fırının 100 bin TL'lik kasasını çaldılar
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 "Evlatlarımızın beslenme hakkı için gideceğim" demişti: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'ndan içeri alınmadı, kapıda açıklama yapıyor
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
00:16 Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
09:45 Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından "21 bin lira" savunması: Çok gördüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 10:48:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement