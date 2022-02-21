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Son dakika haberleri: Sakarya'da ambalaj ve plastik fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sakarya'da ambalaj ve plastik fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor

21.02.2022 02:21
Son dakika haberleri: Sakarya'da ambalaj ve plastik fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi... Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ambalaj ve plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ambalaj ve plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj ve plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin hızla büyüdüğü yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Sakarya'da ambalaj ve plastik fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Sakarya'da ambalaj ve plastik fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Sakarya'da ambalaj ve plastik fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Sakarya'da ambalaj ve plastik fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor

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Sakarya, Söğütlü, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sakarya'da ambalaj ve plastik fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor - Son Dakika


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