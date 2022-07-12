Sakarya'da bayramın son günü akraba cinayeti - Son Dakika
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Sakarya'da bayramın son günü akraba cinayeti

12.07.2022 23:36

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sınır meselesinden çıkan kavgada akrabası tarafından silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sınır meselesinden çıkan kavgada akrabası tarafından silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Akyazı ilçesi Yörükyeri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Refik K. ile akrabası C.K. arasında sınır meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Refik K. yanında bulunan silahla akrabası C.K.'ya ateş etti. Mermilerin isabet ettiği C.K. kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı C.K., 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen C.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akrabasını vurduktan sonra olay yerinden kaçan Refik K.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

(Ali Yıldırım/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da bayramın son günü akraba cinayeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da bayramın son günü akraba cinayeti - Son Dakika
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