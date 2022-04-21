Son dakika haberleri... Sakarya'da bir günde 10 farklı kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sakarya'da bir günde 10 farklı kaza: 6 yaralı

21.04.2022 13:09
Son dakika haberleri... Sakarya'da bir günde 10 farklı kaza: 6 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'da bir günde meydana gelen toplam 10 farklı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sakarya'da bir günde meydana gelen toplam 10 farklı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 20 Nisan tarihinde meydana gelen ve neticesi alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'da emniyet sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 10 farklı trafik kazasında, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. - SAKARYA

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Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Sakarya, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sakarya'da bir günde 10 farklı kaza: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sakarya'da bir günde 10 farklı kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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