Son Dakika | Cami tuvaletinde hareketsiz halde bulunan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Cami tuvaletinde hareketsiz halde bulunan kişi hastanede öldü

14.10.2022 14:52

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cami tuvaletinde hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cami tuvaletinde hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cuma namazını kılmak için Orta Mahalle'deki Cedit Camisi'ne giden İbrahim Kartal (65) abdest almadan önce tuvalete gitti. Kartal'ın tuvaletten çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin kapıyı kırarak girdiği tuvalette hareketsiz halde bulunan Kartal'a, sağlık ekipleri müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan Kartal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Cami tuvaletinde hareketsiz halde bulunan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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