Son dakika haberleri: Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
30.11.2020 18:01
Son dakika haberler: Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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