Son dakika haberleri: Sakarya'da Eylül ayında toplam 99 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sakarya'da Eylül ayında toplam 99 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 475 şüpheliden 99'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri: Sakarya'da Eylül ayında toplam 99 kişi tutuklandı, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 475 şüpheliden 99'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda 46 silah, 2 tüfek ve 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Eylül ayı raporunu açıkladı. Polis ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde huzurlu bir şehrin olması için kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde toplam bin 984 olaya müdahale eden polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 475 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 63'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda hakkında kasten öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.M.B., yağma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.A., yağma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs, yaralama suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U., hırsızlık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O., silahla tehdit suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., cinsel istismar suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ile çeşitli suçlardan aranması olan toplam 36 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eylül ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda da 23 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kurusıkı tabanca, 54 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 13 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında ise 25 kişiye fuhuştan idari işlem yapılarak, fuhuş yapılan 7 ikamet ve bir iş yeri mühürlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı içerisinde kayıp olarak aranan 21 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise ülkeye illegal yollardan giriş yapan farklı uyruklarda 37 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi. - SAKARYA

Son dakika haberleri: Sakarya'da Eylül ayında toplam 99 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Sakarya'da Eylül ayında toplam 99 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Sakarya'da Eylül ayında toplam 99 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Sakarya'da Eylül ayında toplam 99 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Silah, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sakarya'da Eylül ayında toplam 99 kişi tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi         
19:04
Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı         
18:39
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu         
18:08
Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı         
17:42
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 19:55:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Sakarya'da Eylül ayında toplam 99 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei