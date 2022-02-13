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Son dakika haberleri: Sakarya'da faciadan dönüldü: Anne ve 5 çocuğu ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sakarya'da faciadan dönüldü: Anne ve 5 çocuğu ölümden döndü

13.02.2022 21:41
Son dakika haberleri: Sakarya'da faciadan dönüldü: Anne ve 5 çocuğu ölümden döndü

Son dakika haberi... Sakarya'nın Serdivan ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Sobadan sızan karbonmoksitten zehirlenen yabancı uyruklu anne ile 5 çocuğu ölümün kıyısından kurtarıldı. Eve geldiğinde eşi ve çocuklarını hareketsiz halde bulan baba, komşularının yardımı ile durumu ekiplere bildirdi.

Olay, Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi 4046 no'lu sokak üzerinde bulunan yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. isimli baba evine geldiğinde eşi ve 5 çocuğunu hareketsiz şekilde buldu. Panikleyerek evden çıkan yabancı uyruklu F.A., komşularından yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sakarya'da faciadan dönüldü: Anne ve 5 çocuğu ölümden döndü - Son Dakika


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