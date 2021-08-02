Son dakika haberleri... Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Sarımehmet'e (36), sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 SUL 36 plakalı hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde, Sarımehmet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sarımehmet'in olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Sarımehmet'in cenazesi, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.