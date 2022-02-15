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Son dakika haberleri | Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı

15.02.2022 12:58
Son dakika haberleri | Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Sakarya'da hastane bahçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da hastane bahçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde gece saatlerinde iki kişi arasında çıkan ve E.Ö'nün yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli U.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan E.Ö. hastane personeli tarafından acil serviste tedavi altına alınmıştı.

Son dakika haberleri | Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Hastane, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sakarya'da hastane bahçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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