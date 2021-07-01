Sakarya'da haziran ayında emniyet görevlilerince gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalarda gözaltına alınan 162 şüpheli tutuklandı.

Emniyet ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen şok uygulamalarda 48 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 23 kurusıkı tabanca, 275 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 8 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi.

Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında farklı uyruklarda 14 kişinin sınır dışı edildiği çalışmalarda, kayıp olarak aranan 16 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Emniyet ekiplerinin çalışmaları kapsamında 7 kişiye fuhuştan işlem yapıldı, 2 ikamet mühürlendi.

Haziran ayı içinde gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalarda yakalanan 78 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince de "hırsızlık", "yağma", "nitelikli cinsel istismar", "kasten öldürme", "iş yeri dokunulmazlığı" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheli ile çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 64 kişi tutuklandı.

914 uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haziranda "uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan" şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 77 kişi yakalandı.

Çalışmalarda 34 kişiye "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", 28 şahsa ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Bu çalışmalarda 9 captagon uyuşturucu hap, 914 ekstazi uyuşturucu hap, 4 kilo 569 gram bonzai, 513,75 gram esrar, 48,02 gram metamfetamin, kırmızı-yeşil reçeteli 50 ilaç, 19 kök kenevir bitkisi, 2 tüfek, 6 tabanca, 87 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı, 14 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.