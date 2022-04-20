Kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı önündeki kavşakta B.A. yönetimindeki 81 ABP 626 plakalı kargo firmasına ait kamyonet ile İ.A. idaresindeki 54 BG 336 plakalı Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hizmet aracı yol kenarındaki kaldırıma devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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