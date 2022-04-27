Son dakika haberleri! Sakarya'da kardeşini öldüren zanlı, yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte Bolu'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Sakarya'da kardeşini öldüren zanlı, yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte Bolu'da yakalandı

27.04.2022 02:51

Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya'da kardeşini öldüren zanlı, yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte Bolu'da yakalandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde halk eğitim merkezi müdürü olan kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, TEM Otoyolu Bolu geçişinde kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte yakalandı.

Sakarya'da kardeşini öldüren zanlı, yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte Bolu'da yakalandı

BOLU - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde halk eğitim merkezi müdürü olan kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, TEM Otoyolu Bolu geçişinde kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yabancı uyruklu 5 kişi kaçmasına yardım etti

M.Z.U.'nun, 34 KV 6235 plakalı otomobille TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde yapılan takip sonucu yakalandı. Araçta bulunan cinayet zanlısı M.Z.U. ile birlikte şahsın kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sakarya'ya götürüldü.

YORUMLAR
500
Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı! Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı! Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kardeşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kardeşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, tutuklandı Tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

Halk Eğitim Merkezi, TEM Otoyolu, Sakarya, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sakarya'da kardeşini öldüren zanlı, yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte Bolu'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 02:59:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sakarya'da kardeşini öldüren zanlı, yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte Bolu'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement