Son dakika haberleri: Sakarya'da kısıtlama saatinde alkol satılan büfedeki 8 kişi polis baskınında kendilerini içeriye kilitledi - Son Dakika

Bunun üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri savcılık kararıyla kapıyı kırdı.

Polisi gören işletme sahibi müşterilerle birlikte dükkanın kapı ve kepenklerini içerinden kilitledi. Ekiplerin ikazlarına rağmen büfedeki kişiler kapıyı açmadı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde kısıtlama saatlerinde alkol satışı yaptığı iddia edilen bir büfeye polis ekipleri baskın düzenledi.

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