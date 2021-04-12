Köpeğin saldırısından kaçan kuryenin ağaca çıktığı anlar kamerada - Son Dakika

Daha sonra kilitli olduğunu fark ettiği aracın yanındaki ağaca tırmanan kurye, köpeğin bölgeden uzaklaşmasını fırsat bilip ağaçtan inerek aracına binebildi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir adrese paket bırakmak için giren kargo firması çalışanı, bahçedeki köpeğin havlamasını duyunca önce park halindeki araca binmeye çalıştı.

Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde kargo bırakmak için evin bahçesine giren kuryenin köpekten kaçmak için ağaca tırmandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor