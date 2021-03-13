Son dakika haberleri | Sakarya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sakarya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor

13.03.2021 14:57
Son dakika haberleri | Sakarya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor, System.String[]

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" grupta yer alan Sakarya'da, Valilik öncülüğünde gönüllülerden oluşturulan "Pandemi Görevlileri" ekibi, vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu alanlarda bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" grupta yer alan Sakarya'da, Valilik öncülüğünde gönüllülerden oluşturulan "Pandemi Görevlileri" ekibi, vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu alanlarda bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonunda kentte koronavirüsle mücadele çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtildi.

Vatandaşları tedbirlerle ilgili bilgilendirmek için ağırlıklı olarak gönüllülerden oluşan ekibin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "İlk olarak bugün Türk Kızılayı Sakarya Şubesi gönüllülerimizden oluşan 'Pandemi Görevlileri' Demokrasi Meydanı, Kent Park, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar Meydanı ve Orhan Cami ile Yeni Cami arası bulvar ve caddelerde vatandaşlarımızı bilgilendirmek, temizlik maske ve mesafe konularında uyarmak ve maskesi olmayanlara da maske dağıtmak için çalışmalarına başladı." ifadesine yer verildi.

"Ekiplerimiz salgınla mücadelede farkındalık oluşturacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, başlangıcından bu yana salgına karşı kentte büyük bir mücadele örneği gösterdiklerini belirtti.

Denetim ve tedbirlerin uygulanması konusunda yoğun çalışmaların olduğunu aktaran Vali Kaldırım, şunları kaydetti:

"Bugün de Türkiye'de ilk olan bu projeyi hayata geçirdik. İlimizdeki bütün aktörlerimizle paydaşlarımızla kamu kurum kuruluş yetkilileri ve STK'larımızla büyük bir dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Bugün bu alanda eğitim alan ve sahaya inen gönüllü genç kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza karşı son derece yapıcı, tatlı dille uyarılarda bulunmaktalar, maskesi olmayan kişilere maske hediye etmekteler. Ekiplerimiz salgınla mücadele konusunda hem rehberlik yapacaklar hem de güzel bir farkındalık oluşturacaklar. Kurallara uymayanları güzel bir üslupla uyaracak, bilgilendirme yapacak ve çok olumsuz bir durum gördüklerinde de kolluk birimlerimize iletecekler. Ancak şu ana kadar gelen tepkiler olumlu yönde, bu da elbette memnuniyet verici bir durum."

Salgınla mücadelede el ele verilerek birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Kaldırım, "İlimizin haritadaki rengini öncelikle turuncuya, ardından sarı ve maviye dönüştürmek için her kurum ve birim, üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Bugünkü çalışmalarda görüldüğü üzere, vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri de bize güç veriyor. Bununla birlikte yine halkımızın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ziyaret, taziye ve buluşmalara ara vermeleri, kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve misafirliği ertelemeleri, hayatımızın normale dönebilmesi açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Kızılayı, Çark Caddesi, Yeni Cami, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sakarya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili Zengin: Annem başörtülü değil, benim kapanmamı da zor kabul ettiler Gencecik Bensu'yu av tüfeğiyle öldüren cani, yakalandı! Eski kız arkadaşının başkasıyla görüşmesini hazmedememiş Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı "21 gün kuralı" gerçek mi, yoksa bir efsane mi? Uzman isim yanıt verdi
Başka bir ilçeye bağlanmak isterken ortada kalmışlardı! Mahalleli yine muradına eremedi Başka bir ilçeye bağlanmak isterken ortada kalmışlardı! Mahalleli yine muradına eremedi         
15:00
Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı Evlenecekleri beklenen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrıldı         
14:43
Galatasaray'da Ryan Babel, TT Stadı'nın zeminini eleştirdiği için para cezası aldı Galatasaray'da Ryan Babel, TT Stadı'nın zeminini eleştirdiği için para cezası aldı         
14:29
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti         
13:31
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü         
12:39
İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek         
12:14
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 15:09:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Sakarya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gönüllülerden kurulan ekip vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei