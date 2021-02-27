Son dakika haberleri... Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 3 ev ile bir bina karantinaya alındı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 ev ile bir binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 ev ile bir binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İncilli, Kuzuluk ve Aziziye mahallelerinde toplam 4 adreste pozitif vaka ve temaslılar tespit edildi. Bunun üzerine 3 ev ile bir binanın karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bölgede önlem alan polis ekipleri, yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Karantinaya alınan adreslerdeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.

Karantina, Sakarya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 3 ev ile bir bina karantinaya alındı - Son Dakika

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