Son dakika haberleri: Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulanıyor
23.02.2021 20:05
Son dakika haberlerine göre Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulandığı bildirildi.
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte salgınla mücadelenin tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.
Vatandaşlara kural ve tedbirlere hassasiyetle uyma çağrısı yapılan açıklamada, "İl genelinde bugün itibariyle 9 apartman, 35 müstakil ev olmak üzere toplam 44 birimde 209 kişi karantinaya alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
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