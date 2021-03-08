Son dakika haber! Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı
08.03.2021 16:07
Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Geyve ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, Kaymakam Mustafa Kutlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İhsaniye Mahallesi'nin son günlerde vaka sayılarındaki artış ve vakaların kümeleştiğinin tespit edilmesi üzerine 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.
Öte yandan mahallede bulunanların ihtiyaçlarının ilgili birimlerce karşılanacağı belirtildi.
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