Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Vekili Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Sakaryaspor'un 28 Kasım saat 14.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda seçimli olağanüstü genel kurulu için çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 5 Aralık'ta yapılması konusunda gerekli iznin verilmesini talep ettiği belirtilerek, "Yapılan değerlendirme sonucu yapılacak toplantının açık havada yapılması, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet edilmesi, görevliler haricinde kimsenin katılmaması ve Bilim Kurulunun önerilerine uyularak yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

22 Kasım Pazar günü saat 10.15'de başlayacak olan 2020 EKPSS-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan pozitif adayların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, temaslı adayların ise kaymakamlıklar koordinesinde belediyeler tarafından sınav yerlerine ve sınavdan sonra evlerine naklinin sağlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, "2020/101 no'lu İl Hıfzıssıhha Kurul kararımızın 3. Maddesine 'Çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren iş yerleri masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilecektir.' hükmünün eklenmesine karar verilmiştir."ifadeleri kullanıldı.