Sakarya'nın Erenler ilçesinde kuru gıda deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru gıda deposunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, depodaki tahta paletler ve bazı malzemeler zarar gördü.
Fabrika çalışanları, zarar görmeyen bazı eşyaları dışarı çıkardı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Sakarya'da kuru gıda deposundaki yangın hasara neden oldu - Son Dakika