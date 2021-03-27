Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyonetin önünde seyreden araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden yaş pasta yüklü 41 PV 028 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden 34 BYS 927 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan kamyonet sürücüsü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika