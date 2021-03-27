Son dakika haberleri! Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor

Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt