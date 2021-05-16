Motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, hafif ticari araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Boztepe Mahallesi'nde, Saffet Can Kılıçesler yönetimindeki 54 AFE 892 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı.

Alevleri gören sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Sakarya itfaiyesi ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerince söndürülen yangın sonunda, araç kullanılamaz hale geldi.