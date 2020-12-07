Son dakika haberleri! Sakarya'da müstehcen görüntüler üretip yayan 188 kişi hakkında işlem - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sakarya'da müstehcen görüntüler üretip yayan 188 kişi hakkında işlem

07.12.2020 11:43
Son dakika haberleri! Sakarya'da müstehcen görüntüler üretip yayan 188 kişi hakkında işlem, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'da müstehcen görüntüler üretip yayınlayan, internet üzerinden dolandırıcılık yapan, bahis düzenleyen ve kişisel verileri ele geçiren 800 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Sakarya'da müstehcen görüntüler üretip yayınlayan, internet üzerinden dolandırıcılık yapan, bahis düzenleyen ve kişisel verileri ele geçiren 800 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 2020 yılı boyunca düzenlediği operasyonların bilançosunu açıkladı. Alınan bilgiye göre, yıl boyunca yapılan çalışmalarda müstehcen görüntüler üretip yayınlayan 188 kişi hakkında, 197 ahlaksız içerikli yayın yapılmasıyla ilgili işlem yapıldı. Bunların dışında internet üzerinden bahis ve şans oyunu düzenleyen 13 şüpheli, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etmek suçuna karışan 42 şüpheli, kişisel verileri ele hukuksuz yoldan ele geçirmek suçundan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2020 yılı boyunca belirtilen suçlarla ilgili toplamda bin 6 olaya müdahale edildi ve 800 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında ele geçirilen 2 bin 407 farklı dijital materyal adli makamlara teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslardan 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SAKARYA

Son dakika haberleri! Sakarya'da müstehcen görüntüler üretip yayan 188 kişi hakkında işlem
Son dakika haberleri! Sakarya'da müstehcen görüntüler üretip yayan 188 kişi hakkında işlem
Son dakika haberleri! Sakarya'da müstehcen görüntüler üretip yayan 188 kişi hakkında işlem

Dolandırıcılık, Müstehcen, Sakarya, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sakarya'da müstehcen görüntüler üretip yayan 188 kişi hakkında işlem - Son Dakika


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