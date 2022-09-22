Son dakika haberleri! Sakarya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sakarya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

22.09.2022 11:32
Son dakika haberleri! Sakarya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri... SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada S.Y., B.Ö., M.B. ve Zümrüt Gül (24) isimli 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler hemen sağlık ekipleri ve polisi arayarak yardı istedi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zümrüt Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Zümrüt Gül'ün 1 yıl önce evlendiği ve 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sakarya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sakarya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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