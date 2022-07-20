Son dakika haberleri... Sakarya'da patpat devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sakarya'da patpat devrildi: 1 ölü

20.07.2022 10:23
Son dakika haberleri... Sakarya'da patpat devrildi: 1 ölü

Son dakika haberi: Sakarya'da tarım aracı olarak bilinen patpatın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Sakarya'da tarım aracı olarak bilinen patpatın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi Tepe Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Alıcı idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Cengiz Alıcı ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Karasu Devlet Hastanesi'ne ardından da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cengiz Alıcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sakarya'da patpat devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sakarya'da patpat devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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