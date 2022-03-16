Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü

16.03.2022 11:10
Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin penceresine Trabzonspor bayrağı asarken dengesini kaybederek düşen taraftar hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin penceresine Trabzonspor bayrağı asarken dengesini kaybederek düşen taraftar hastanede hayatını kaybetti.

Bağlar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan Avni Küçük (66), evinin penceresinden duvara Trabzonspor bayrağı asmak istedi.

Bu sırada dengesini kaybedip yere düşen ve ağır yaralanan Küçük, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Küçük'ün cenazesi, Bağlar Mahallesi Türbe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü
Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü

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Trabzonspor, Sakarya, Erenler, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü - Son Dakika
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