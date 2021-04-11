Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu 'ndaki bir dinlenme tesisinde çalışan işçileri taşıyan Yılmaz Günlü yönetimindeki 54 S 2123 plakalı servis midibüsünden Uzuncaorman Mahallesi mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

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