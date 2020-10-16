Son dakika haberleri! Sakarya'da polislerin yaralandığı kazada 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sakarya'da polislerin yaralandığı kazada 3 gözaltı

16.10.2020 11:18
Son dakika haberleri! Sakarya'da polislerin yaralandığı kazada 3 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberler: Sakarya'da dur ihtarına uymadıkları polislerin kovalamacada kaza yapmalarına neden olan otomobildeki 2 kişi ve kazaya karışan dolmuş sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya'da dur ihtarına uymadıkları polislerin kovalamacada kaza yapmalarına neden olan otomobildeki 2 kişi ve kazaya karışan dolmuş sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, dün gece Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139 no'lu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dur ihtarına uymayan bir aracı kovalan motorize ekipler, manevra yapan 54 M 0336 plakalı dolmuşla çarpıştı. Kazada yunus timinde görevli Mehmet T. ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralı polisler Mehmet T. ve Özkan A. hastaneye kaldırıldı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı polislerden Mehöet T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan inceleme sonrasında, polislerden kaçarak kaza yapmalarona neden olan 2 şüpheli ve kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla dolmuş şoförü gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden polislerin kaza yapmasına neden olan 2 şahsın ehliyetlerinin olmadığı ve kullandıkları aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

Öte yandan, meydana gelen kazada hastanede tedavi altında olan polis memurlarından Mehmet T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Özkan A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Son dakika haberleri! Sakarya'da polislerin yaralandığı kazada 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Sakarya'da polislerin yaralandığı kazada 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Sakarya'da polislerin yaralandığı kazada 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Sakarya'da polislerin yaralandığı kazada 3 gözaltı

Sakarya, Erenler, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sakarya'da polislerin yaralandığı kazada 3 gözaltı - Son Dakika

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