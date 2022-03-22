Son dakika haberleri! Sakarya'da silahla başından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde silahla başından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Arabacıalanı Mahallesi'nde bir apartmandaki daireden silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Polis kontrolünde eve giren sağlık ekipleri, başından vurulmuş halde buldukları E.B.G'yi (22) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Evde bulunan 4 kişi, polislerce ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ekipler evde bulunan iki silaha el koydu.
Kaynak: AA
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