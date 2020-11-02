Son dakika haberleri: Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Süleyman Binek Caddesi'ndeki bir sitede yönetim aidatı nedeniyle F.B. ile B.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y. silahla F.B'ye ateş etti.

Ayağından yaralanan F.B, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı.