Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı - Son Dakika

Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı

26.11.2020 12:40

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı Kovaladığı şahsı silahla yaralayarak geri dönüp boş kovanları topladı Alkollü saldırganın dehşet saçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sakarya'nın Arifiye ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir saldırgan, sebze...

Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı

Kovaladığı şahsı silahla yaralayarak geri dönüp boş kovanları topladı

Alkollü saldırganın dehşet saçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir saldırgan, sebze ve meyve halinde yabancı uyruklu bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra geri dönerek boş kovanları topladı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisindeki bir dükkanda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen S.Ş. isimli şahıs, sebze halindeki dükkana gelerek işyeri sahibiyle tartışma yaşadı. Yabancı uyruklu bir çalışan ise tartışmayı ayırmak istediği esnada saldırganın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Çalışan olay yerinden yaralı bir halde kaçmaya çalışırken, saldırgan ise yaralı şahsı arkasından ateş ederek kovaladı. Daha sonra olay yerine geri dönen saldırgan, yerdeki boş kovanları toplayarak kayıplara karıştı.

Saldırgan gözaltına alındı

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Önce yaraladı sonra boş kovanları topladı

Öte yandan, saldırganın iş yerine gelerek adete dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinin sahibiyle tartışma yaşaması sonrasında yabancı uyruklu şahsı yaralaması ve kovalaması daha sonrasında ise olay yerine gelerek boş kovanları toplaması yer aldı.

Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı
Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı
Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı
Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı
Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı

Uyuşturucu, Arifiye, Yabancı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı - Son Dakika


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