Son dakika haberleri... Sakarya'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Bozören Mahallesi'nde dedesiyle hayvan otlatmaya giden 4 yaşındaki Ömer Ali D. mahalleden geçen sulama kanalının kenarında oynadığı esnada kanala düşerek akıntıda kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Geyve Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DSİ tarafından sulama kanalının suyu kesildi. Ekipler, çocuğun düştüğü kanalda arama çalışması başlattı.

Ömer Ali D'nin terliğini kanalın içerisine bulan ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.