Son dakika haberleri... Sakarya'da tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki bir depoda çıkan yangında çok sayıda tarım aleti kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki bir depoda çıkan yangında çok sayıda tarım aleti kullanılamaz hale geldi. Özbek Mahallesi'nde İbrahim Solak'a ait tarım aletlerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, belediyenin iş makinesi yardımıyla yangını söndürdü. Yangında çok sayıda tarım aleti kullanılamaz hale gelirken, 20 arı kovanı da yandı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

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