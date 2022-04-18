Son dakika haberleri | Sakarya'da trafik kazası 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sakarya'da trafik kazası 1 kişi yaralandı

18.04.2022 18:49
Son dakika haberleri | Sakarya'da trafik kazası 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Pamukova'dan Fevziye Mahallesi istikametine giden Süreyya Çetin idaresindeki 54 RD 320 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Çetin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil, Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sakarya'da trafik kazası 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sakarya'da trafik kazası 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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