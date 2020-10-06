Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şaban M. idaresindeki 14 BB 682 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Şevketiye mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sedat A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika