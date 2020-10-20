Son dakika haberleri: Sakarya'da tüp gaz yüklü kamyonun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sakarya'da tüp gaz yüklü kamyonun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü

20.10.2020 22:45
Son dakika haberleri: Sakarya'da tüp gaz yüklü kamyonun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tüp gaz yüklü kamyonun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tüp gaz yüklü kamyonun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü.

D-650 kara yolunda Bilecik istikametine giden Halil İbrahim A. yönetimindeki ev tipi tüp gaz yüklü kamyonun fren balataları, Alifuatpaşa Mahallesi Aksoy mevkisinde alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzere olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri tüp gazlara sıçramadan söndürdü.

Bilecik, Sakarya, Yangın, Geyve, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sakarya'da tüp gaz yüklü kamyonun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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