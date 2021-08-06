Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Temmuz ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Konuyla alakalı gözaltına alınan 39 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Temmuz ayında düzenledikleri operasyonların bilançosu açıklandı. Rapora göre, Sakarya genelinde onlarca adrese farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 30 operasyonel faaliyette toplam 39 şüpheli yakalandı. 18 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 15 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 6 şahsa ise 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Operasyonlarda; 182 adet extacy uyuşturucu hap, 744 gram bonzai, 1 kilo 50 gram skank, 231,66 gram metamfetamin ile 2 bin 310 kök hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca yapılan ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında 2 adet hassas terazi ile 3 adette tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA