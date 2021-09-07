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Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

07.09.2021 13:17
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Konuyla alakalı gözaltına alınan 48 şüpheliden, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin Ağustos ayında düzenledikleri operasyonların bilançosu açıklandı. Rapora göre, Sakarya genelinde onlarca adrese farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 44 operasyonel faaliyette 48 şüpheli yakalandı. 28 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 21 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ve 5 şüpheliye ise 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Operasyonlarda; 2 bin 192 adet ekstasy uyuşturucu hap, 53,01 gram kokain, 658,39 gram eroin, 3 bin 827,27 gram bonzai, 234,34 gram skank, 156,473 gram metamfetamin, 429 kök Hint keneviri, 301 adet captagon, 7 bin 273,06 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca yapılan ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında da 3 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca ve 6 adette fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti suçundan aranması bulunan 13 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - SAKARYA

Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Sakarya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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