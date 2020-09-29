Son dakika haberleri... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar çerçevesinde şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Zanlıların uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 200 gram esrar ile 20 paket "Afgan macunu" olarak bilinen esrar ele geçirildi. Afganistan uyruklu Nawab Ç. (26) ve Ümit E. (20) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.