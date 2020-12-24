Son dakika haberleri | Sakarya'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
24.12.2020 14:04
Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.
Akyazı'da, pazar günü sabah saatlerinde, 150 jandarmanın katıldığı operasyonla uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapan 11 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Akyazı Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.
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