Son dakika haberleri... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen E.M. ve M.B'nin savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden E.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, kadın zanlı M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu hap, Hint keneviri ve tohumu, 400 uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, 500 fişek, 7 ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.