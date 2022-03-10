Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

10.03.2022 11:44

Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda valiz içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda valiz içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeyen yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda E.T. ve K.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 0,78 gram esrar maddesi ile bin 20 adet ecstasy uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:17:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement