SAKARYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Demokrasi Meydanı dolarken, saat 00.13'te de sala okundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları uygulanırken, Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı tamamen doldu. Programın başlangıcında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaparken daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Törende konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası motosikletini hain darbecilerin üzerine sürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla beraber hepimiz ışığı gördük ve meydanlara koştuk. Ben kilitlenen şehir trafiğinde motosikletimle önce bu meydana geldim ve polislerin anonsunu duydum. Dediler ki; 'Valiliğe gidin', biz hızlı bir şekilde valiliğe giderken gördük ki yollar kapalıydı ve insanlar koşarak gidiyordu. Motosikleti hainlerin üzerine sürdüğümde silahları bize doğrulttuklarını görmüştüm ve motoru onlara doğru sürdüğümüzde arkamızdan gelen halkla birlikte, hainlerin kaçtığını gördük" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise "Esas sözü bugün burada konuşmayan ama 15 Temmuz'da yüreğini ortaya koyan, cesaretini ve asaletini ortaya koyarak meydanlara inen ve o hainlere meydanları dar eden milletimiz söylemiştir ve söylemeye de devam etmektedir. Bir pandemi sürecindeyiz, araya her ne kadar mesafe koysak da gönüllerimiz bir ve bu birlikteliğimiz daim" diye konuştu.

Anma programı sonrası saat 00.13'te sala okundu.

- Sakarya