Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları uygulanırken, Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı tamamen doldu. Programın başlangıcında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaparken daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Törende konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası motosikletini hain darbecilerin üzerine sürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla beraber hepimiz ışığı gördük ve meydanlara koştuk. Ben kilitlenen şehir trafiğinde motosikletimle önce bu meydana geldim ve polislerin anonsunu duydum. Dediler ki; 'Valiliğe gidin', biz hızlı bir şekilde valiliğe giderken gördük ki yollar kapalıydı ve insanlar koşarak gidiyordu. Motosikleti hainlerin üzerine sürdüğümde silahları bize doğrulttuklarını görmüştüm ve motoru onlara doğru sürdüğümüzde arkamızdan gelen halkla birlikte, hainlerin kaçtığını gördük" dedi.
Anma programı sonrası saat 00.13'te sala okundu.