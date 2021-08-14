Sakarya'da öğrenci yurdunun güvenlik kulübesini ateşe verdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Serdivan ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı boş öğrenci yurdunun F blokunda yer alan güvenlik kulübesinden dumanlar yükseldiğini gören merkez bloktaki güvenlik görevlileri, yangına müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Görevlilerin yangın sırasında bir kişinin yurdun dış kapısından atlayarak uzaklaştığını gördüklerini belirtmesi üzerine polis ekipleri, yakındaki ağaçlık alanda arama yaptı.
Fındıklık alanda olduğu tespit edilen bir şüpheli, ekiplerce yakalandı.
M.A.İ'nin ilk ifadesinde, güvenlik kulübesini yaktığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Sakarya'da yurdun güvenlik kulübesini ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika