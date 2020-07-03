Son dakika haberleri... Sakarya'daki havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sakarya'daki havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamalar sürerken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamalar sürerken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan ve yaklaşık 150-200 kişinin çalıştığı havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamalar sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamaların sürdüğü fabrikaya ekipler müdahale etmeye çalışıyor.


Öte yandan 2014 yılında da aynı havai fişek fabrikasında meydana gelen bir patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.


"İçeride 150 kadar işçi var"


Konu ile ilgili açıklama yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "İçeride 150 kadar işçi var. Ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi yok. Ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Bilgi almaya çalışıyoruz" dedi. - SAKARYA

Sakarya, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sakarya'daki havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor - Son Dakika
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