Son dakika haberleri... Sakarya'daki sivil toplum kuruluşları Fransa ile ticaretin durdurulması çağrısı yaptı - Son Dakika

Sakarya'da, 67 sivil toplum kuruluşunu (STK) temsil eden Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığı nedeniyle, bu ülkeyle ticaretin durdurulması çağrısında bulundu.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarından yapılan açıklamada, "İslam karşıtı açıklamaları ve ülkesindeki İslami kurumlara adeta savaş açmasıyla büyük tepki toplayan" Macron'un, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin devlet kurumlarına ait binalarda gösterilmesiyle yeni bir skandala daha imza attığı kaydedildi.

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, ülkedeki marketlerde "helal gıda" ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, "Fransa'daki bu girişimlere kayıtsız kalamayacağımız aşikardır, çünkü bu girişimler, Fransa'da herhangi birisi tarafından değil, bizzat ülkenin en üst yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Macron'un, inancımıza yaptığı sözlü ve fiili hareketleri, 'ifade ve düşünce özgürlüğü' kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Bu İslam düşmanlığının ta kendisidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Müslümanların öncelikli görevinin Fransız ürünlerine boykot uygulamak olduğu savunularak, şunlar kaydedildi:

"Ancak bu yeterli değildir. Fransız ürünlerine boykottan daha çok, Fransa ile yapılan ticaretin durdurulması gerekmektedir. Sağduyulu ithalat ve ihracatçılar, bunu derhal gerçekleştirmelidir. Benzer şekilde devletimizle yapılmış ticari anlaşmaları askıya alınmalıdır. Devletimiz Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesmelidir ve biz biliyoruz ki; bu düşmanlık yeni değildir. Bu düşmanlık sadece bir karikatürle, ibadethanelerimiz ve helal gıda ile sınırlı değildir."

Fransız yöneticilerinin, "kışkırtıcı tavırlarına son verme ve Müslümanların yaşamını zorlaştıracak kanuni düzenlemelerden vazgeçmeye" davet edildiği açıklamada, Fransız halkına da "bu ayrıştırıcı tavrı sergileyen kim varsa onlara engel olma, tahrik edilen Müslümanları anlama ve hangi inanca ait olursa olsun tüm inançların kutsallarına hürmet etme" çağrısında bulunuldu.