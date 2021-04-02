Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünedn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmaları kapsamında Alman menşeli Pfizer Biontech aşısının sadece pandemi hastanesinde yapılacağı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının takvimi doğrultusunda Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmalarının kentte tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Biontech aşısını tercih eden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için açıklama yapıldığı aktarılarak, Alman menşeli Pfizer Biontech aşısının sadece Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak İl Müftülüğü arkasında hizmet veren pandemi ek binasında (eski doğumevi) yapıldığı kaydedildi.