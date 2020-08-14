Son dakika haberleri! SAKARYA KAVGA ETTİĞİ KOMŞULARINI VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zekeriya K. kavga ettiği komşuları Selahattin Aydemir (75) ve kardeşi Hayati Aydemir'i (57) tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırılırken, Selahattin Aydemir yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Zekeriya K. komşuları Hayati Aydemir ve ağabeyi Selahattin Aydemir ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Zekeriya K. tabancasını ateşleyerek 2 kardeşi vurdu. Zekeriya K. otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan kardeşleri Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Selahattin Aydemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hayati Aydemir ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri olayın ardından kaçan Zekeriya K.?yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.